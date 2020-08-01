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伝統を読みなおす 1〜5
商品番号 W11891537287
商品名

伝統を読みなおす 1〜5
ブランド名 Wvital
特別価格 税込 3,240 円
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商品詳細

「伝統を読みなおす１〜5」野村朋弘　他定価:￥2200＋税　✖️5冊#野村朋弘#本京都芸術大学のテキストです。2023年4月にメルカリで5冊セット11500円で購入しました。再販になりますがブックカバーを着けて一度通読しました。書込み等は一切無い未使用に近い美品だと思います。ご学友の皆様にご覧頂ければ幸いです。
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