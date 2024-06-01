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ウマ娘 Season 2 原画集 新品未開封
商品番号 F74112755649
商品名

ウマ娘 Season 2 原画集 新品未開封
ブランド名 Fvital
特別価格 税込 3,149 円
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商品詳細

ウマ娘プリティーダービーSeason2原画集原画集、スタッフ本、設定資料集も出品しています。#もりウマ娘#もり本【収録内容】　表紙：キャラクターデザイン辻智子描き下ろし　原画　キャラクター設定　絵コンテ　座談会　※内容は予告なく変更になる場合はあります。【商品仕様】　総ページ数：300ページ予定　サイズ：A4サイズ　オールカラー（一部モノクロページあり）１キロを超えているのでプチプチで包んでレターパック出発送予定です。その他の発送方法、梱包方法のご希望があれば事前にご相談ください。大体何でも対応可能です！イラスト集設定資料集公式設定集公式設定資料集出品して一か月が経過したものは購入前に確認コメントをお願いします。
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