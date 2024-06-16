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真・異種格闘大戦 1〜10巻全巻セット
商品番号 K31051495157
商品名

真・異種格闘大戦 1〜10巻全巻セット
ブランド名 Kvital
特別価格 税込 3,441 円
在庫状況 あり

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商品詳細

全巻初版、1〜7巻はＡＦＣファイタートレーディングカード未開封付きです。8巻以降は最初から付いていません。焼けや擦れがありますが比較的きれいだと思います。バラ売りは考えていません。「真・異種格闘大戦1」相原コージ定価:-#相原コージ#本#コミック／コミック
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