花子　川内倫子　写真集

꙳✧˖°⌖꙳✧˖°⌖꙳✧˖°⌖꙳✧˖°⌖꙳✧˖°⌖꙳✧˖°⌖꙳✧˖°たくさんの中から選んでいただきありがとうございます。「花子」川内倫子(当時の関連チラシ・アンケートハガキ付)Amazonでも欠品や高額設定の希少本です。プロフィール必読にて一読願います。値下げ不可書籍です。即購入可能です。中古品であることご理解願います。神経質な方はご遠慮願います。OPPフィルム防水包装後クラフト封筒に入れて発送いたします。꙳✧˖°⌖꙳✧˖°⌖꙳✧˖°⌖꙳✧˖°⌖꙳✧˖°⌖꙳✧˖°⌖꙳✧˖°京都にある今村家の代わらぬ日々を淡々と追うドキュメント映画「花子」から派生した写真集。福祉作業所に規則正しく通う花子を追いかけ、映画とは違うアングルから今村家を撮り下ろす。#川内倫子#川内_倫子#本#芸術／絵画・彫刻



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