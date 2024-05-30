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日本の絵巻 中央公論社　全20巻中17巻セット
商品番号 C69071590512
商品名

日本の絵巻 中央公論社　全20巻中17巻セット
ブランド名 Cvital
特別価格 税込 6,216 円
在庫状況 あり

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商品詳細

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,16,17,18,19巻のセットです。11,15,20巻はありません。17巻あります。もともとビニールカバーに入って保管されていたので、割ときれいです。ビニールは逆に日焼けしたりして汚れていたので外しました。多少、日焼け、シミあるのもありますが、総じてきれいです。ばら売りは一冊1,800円です。数冊まとめての場合は送料分値引きしますので、ご相談下さい。
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