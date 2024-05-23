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商品詳細
大きさは、９，５Dx12,0Hセンチ。１９世紀、万病を直すと言われた赤色のグラスで、僅かに六角形で、金彩の剥がれが少しありますが、ゴージャスな器です。
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古ボヘミアグラス キャンディーボックス P41-2 - ガラス
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