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古ボヘミアグラス　キャンディーボックス　P41-2
商品番号 L64407177082
商品名

古ボヘミアグラス　キャンディーボックス　P41-2
ブランド名 Lsmall
特別価格 税込 6,665 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大きさは、９，５Dx12,0Hセンチ。１９世紀、万病を直すと言われた赤色のグラスで、僅かに六角形で、金彩の剥がれが少しありますが、ゴージャスな器です。
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