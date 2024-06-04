SELMERセルマー　B♭クラリネット用マウスピース　Echoエコー

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商品詳細
【更にお値下げしました】¥15300→¥13800→¥12420太くまろやかな音色を求める方に、是非お勧めです。自分の音が何だかキンキンしてて、もっとしっとりした綺麗な音で吹きたいと感じてる方なら、このマウスピースで吹いた瞬間から世界が変わると思います。個人差があるので断言は出来ませんが、私はそう思います。購入してから一度だけ試奏しました。その際にパッチをつけて吹いたので、傷も汚れもない新品同様の美しさです。ティップオープニングの数字は5RVと5RVライヤーの中間ですが、吹いてみると（この個体は）5RVライヤーよりやや開きが大きめの吹奏感になります。※以下は販売店の説明文からの引用です。セルマー・パリ社より、フィリップ・ベロー氏やジェローム・ヴェラーグ氏らとの協力により開発された革新的なマウスピースが発表されました。ティップオープニング 1.08mmフェイシング22mmバンドーレン社の５RVと５RVライヤーのちょうど中間位のオープニングになっています。定価：¥19250（税込）
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