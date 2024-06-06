ヒスン 儚い トレカ

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商品詳細
ペン卒した為、出品します。確認後すぐスリーブ、硬質ケースに入れ暗所で保管しておりました。相談事がない場合「購入したいです」などのコメント等、不要です。そういったコメントには返信しますが、即購入されてしまった場合は即購入優先になります。即購入→○
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