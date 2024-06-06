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ヒスン 儚い トレカ
商品番号 V63462311179
商品名

ヒスン 儚い トレカ
ブランド名 Vvital
特別価格 税込 5,170 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ペン卒した為、出品します。確認後すぐスリーブ、硬質ケースに入れ暗所で保管しておりました。相談事がない場合「購入したいです」などのコメント等、不要です。そういったコメントには返信しますが、即購入されてしまった場合は即購入優先になります。即購入→○
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