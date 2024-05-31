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日本の民家　全10巻
商品番号 W66857563604
商品名

日本の民家　全10巻
ブランド名 Wvital
特別価格 税込 16,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

二川幸夫撮影　伊藤ていじ文　美術出版社1957・1958・1959年ソフトカバーサイズ：約26×35×7cm日本の民家　全10巻第1巻／陸羽・岩代第2巻／武蔵・両毛第3巻／信州・甲州第4巻／北陸路第5巻／高山・白川第6巻／京・山城第7巻／大和・河内第8巻／山陽路第9巻／四国路第10巻／西海路状態とても古い本なので、全体にヤケ・スレ・シミ・破れなど、経年感がかなりあります。中に書き込みや折れはありません。素人出品・中古本にご理解のある方、よろしくお願い致します。
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