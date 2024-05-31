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古書古本 Totodo：日本の民家 全10巻（二川幸夫, 伊藤ていじ, 美術出版社）



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日本の民家 全8巻 揃いセット



2023年最新】日本の民家 二川幸夫の人気アイテム - メルカリ

二川幸夫撮影 伊藤ていじ文 美術出版社1957・1958・1959年ソフトカバーサイズ：約26×35×7cm日本の民家 全10巻第1巻／陸羽・岩代第2巻／武蔵・両毛第3巻／信州・甲州第4巻／北陸路第5巻／高山・白川第6巻／京・山城第7巻／大和・河内第8巻／山陽路第9巻／四国路第10巻／西海路状態とても古い本なので、全体にヤケ・スレ・シミ・破れなど、経年感がかなりあります。中に書き込みや折れはありません。素人出品・中古本にご理解のある方、よろしくお願い致します。