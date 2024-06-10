ホワイトアルバム　セット

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商品詳細
いただきものですが自分はやらないので、もったいないので欲しい方どうぞ。「WHITEALBUM2-幸せの向こう側-プレミアムエディション」は外の袋破れがありますが、もしかしたら未開封かもしれません。アクアプラス定価:￥8800「WHITEALBUM-綴られる冬の想い出-初回限定版」開封済品です。アクアプラス定価:￥8800#アクアプラス#ゲーム#アドベンチャー#PlayStation3#PlayStation_3#PS3#アクアプラス#ゲーム#アドベンチャー#PlayStation3#PlayStation_3#PS3中古です。ノークレームノーリターンでお願いします。ご理解いただける方のみご購入ください。
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