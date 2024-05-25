漫画学習　人物日本の歴史 : 小学館版 1

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「まんが人物日本の歴史:小学館版1」小井土繁定価:-#小井土繁#小井土_繁#本#芸術／絵画・彫刻【全20巻＋別巻2巻セット】小学館版学習まんが少年少女日本の歴史昭和57〜59年頃に発行された旧版ですので、現代とは違った歴史解釈が楽しめると思います。主人が昔、読んでいた物を大切に、自宅保管してありました。年代物ですので、経年劣化によるヤケがございますが、紙は非常にしっかりしております。年代物の中古品であることをご理解いただける方にご購入頂けたらと思います。他サイトにも出品している為、まずはコメント欄よりお願い致します！日本の歴史少年少女小学館版学習まんがにほんのれきし中学受験社会大学受験高校受験中学受験