BIGBANG【廃盤】2枚組DVD-2点★2009・2011★V.I/G-DRA

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【ご面倒かと思いますが、トラブル防止のため、購入前にプロフィールに目を通していただけると嬉しいです。】おまけ付き！＊おまけは公式商品ではない場合あります。BIGBANG【廃盤】2枚組DVD-2点★2009・2011★V.I/G-DRADVD【日本国内正規】中古品。ケースにスレ傷あり。①【廃盤】2枚組DVD★BIGBANGPRESENTS\"LOVE\u0026HOPETOUR2011\"\u003c生産限定スペシャルプライス版\u003e価格4,176円大阪、幕張、名古屋で10万人以上を動員した、ジャパン・ツアー「BIGBANGPresents“Love\u0026HopeTour2011”」。本編からラストのアンコールまで120分を超える内容を完全収録!ディスク2には、迫力のステージからリハーサル風景を収録した、約50分に及ぶメイキング映像付き。②【廃盤】2枚組DVD★2009BIGBANGLIVECONCERT'BIGSHOW'\u003c初回生産限定盤\u003e定価5,122円5万6千人の歓喜!2009年BIGBANGのライブ映像!韓国でのコンサート「BIGSHOW」の模様を2枚組総収録分数約200分に濃縮したDVD。豪華写真集もついた仕様で、日本語字幕あり。【収録内容】[曲目]一日一日天国(MyHeaven)STRONGBABY_V.ISOLOLOOKATME_SOLSOLO何気ない振りしながら_T.O.PSOLOTHISLOVE_G-DRAGONSOLOALWAYS嘘(LIE)など23曲◆BIGBANG(V.I/G-DRAGON/SOL-TAEYANG/T.O.P/D-LITE)※素人による検品・管理・自宅保管・一度人の手に渡ったものです。多少の見落とし等はご容赦下さい。トラブル防止の為、臭いに敏感な方や【SHOP同様の完璧な商品や対応をお求め方・神経質な方】はご購入をお控え下さい。少しでも気になる事やご不明な点など何かございましたら、コメントよりお気軽にお問い合わせ下さい。