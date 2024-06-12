Switch 本体 NINTENDO SWITCH HAD-S-KA

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NintendoSwitchNINTENDOSWITCHJOY-CONネオンブルー/ネオンレッドHAD-S-KABAcolor:BLACKゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:据置タイプ保護フィルム装着済み純正のドック・ケーブルなどフルセット動作確認済み→発送前の時点では不可解な動作などはなし初期化済み箱には多少傷あり2年前ほどに中古で購入し、大切に使ってきました。使用頻度は月2回ほど。最近はほとんど使っておらず飾ってました！目立った汚れ等は御座いませんが、しっかりお写真確認のうえご購入お願い致しますm(__)mまた素人鑑定になるため神経質な方、なにか質問があれば気軽にお問い合わせください。#任天堂#Nintendo