モデルプレーンまとめ売り

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個数が減っていますので画像ほどはありません。海外から持ってきたものですので箱が少し汚いです。 必ず写真を見て判断してください。数年前海外に住んでいた頃趣味で集めていたものです。ガラスケースで保存していたので非常に綺麗な状態です。 スケールは1/200で全てで何機かあります。（写っていないものも含めて）全てギア、スタンド、箱付きです。一つ一つ写真を撮るのがめんどくさいのでまとめ売りにしていますがばら売り希望の場合や状態が気になる方は遠慮なくコメントへお願いします。機種名、航空会社名↓エバー航空 a330-300タイ航空 a330-300アメリカン航空 b767-300er旧政府専用機 b747のこっているのは以上です