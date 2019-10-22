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球体関節人形
商品番号 X49916699711
商品名

球体関節人形
ブランド名 Xsmall
特別価格 税込 6,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

キャラクター···その他グッズ種類···ぬいぐるみこちらで譲っていただきました出品者様が海外で入手しカスタムしてもらい購入しましたウィッグは6インチ服はサイズが大きかったので縫っていますアイは12mmです※入れ物はつきません
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