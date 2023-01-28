TXT TEMPTATION ショーケース 特典 非売品

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2023.01.28に韓国で行われたTXTカムバショーケースにて参加者にのみ配られた特典です。ボトルとトレカ用コレクトブックのセットです。箱ごと発送致します。海外より持ち帰りの為、外箱に傷スレ等が見られます。ご理解頂ける方のみ購入お願い致します。中身の2点は取り出しておりません。GiftsthatonlythosewhoparticipateintheircomebackshowcasecanreceiveTOMORROWXTOGETHERTHENAMECHAPTER:TEMPTATIONSugarRushRideスビンヨンジュンボムギュテヒョンヒュニンカイSOOBINYEONJUNBEOMGYUTAEHYUNHUENINGKAIカムバショケ