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TXT TEMPTATION ショーケース 特典 非売品
商品番号 Y77541457508
商品名

TXT TEMPTATION ショーケース 特典 非売品
ブランド名 Yswirl
特別価格 税込 2,446 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2023.01.28に韓国で行われたTXTカムバショーケースにて参加者にのみ配られた特典です。ボトルとトレカ用コレクトブックのセットです。箱ごと発送致します。海外より持ち帰りの為、外箱に傷スレ等が見られます。ご理解頂ける方のみ購入お願い致します。中身の2点は取り出しておりません。GiftsthatonlythosewhoparticipateintheircomebackshowcasecanreceiveTOMORROWXTOGETHERTHENAMECHAPTER:TEMPTATIONSugarRushRideスビンヨンジュンボムギュテヒョンヒュニンカイSOOBINYEONJUNBEOMGYUTAEHYUNHUENINGKAIカムバショケ
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