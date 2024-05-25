貸本版 鬼太郎夜話 完全復刻版BOX・墓場鬼太郎BOX1-2 【3BOXセット ...

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商品詳細
「貸本版鬼太郎夜話完全復刻版BOX」水木しげる定価:￥8200(税抜)発行：小学館クリエイティブ「墓場鬼太郎/1限定版BOX」水木しげる定価:￥6600(税抜)発行：小学館クリエイティブ「墓場鬼太郎/2限定版BOX」水木しげる定価:￥6600(税抜)発行：小学館クリエイティブ2010年、2011年発行の【初版】貸本の【初刊完全復刻版Box】です付録なども全て揃っています一度読んで、書棚に保管していたものですので読みぐせ、染みなどはありませんかなり状態のよい美品です(*ᴗˬᴗ)#水木しげる#水木_しげる#本#コミック／コミック
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