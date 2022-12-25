壺　雰囲気良さげです。

ご覧いただきありがとう御座います。専門的な説明は出来ないと思います。。。写真にて判断よろしくお願い致します。★不明な点は、購入前に質問してくださいませ★★あくまで中古品なので、新品同様にお考えの方は購入をお控えくださいませ★★発送後のキャンセルは承っておりません★他にも色々な物を出品しております。お時間が御座いましたら、見て頂きたいです♪♪♪もう一度、私のプロフィールを読んで、慎重にお考えして頂いてから購入宜しくお願い致します。。。



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