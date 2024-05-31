DRUM MINT シンセサイザー

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商品詳細
DRUMMINTシンセサイザーHOMEBAKEINSTRUMENTSINTERIGENCEMICRORHYTHMDRUMMINTは、7つのリズムパートを持つマイクロ・リズムマシンです。オリジナルのアナログ・モデリング音源と、16ステップ,8つのパターンを持つシーケンサ、パターンのチェーン再生、フラム機能や、パターンミュートなどの機能も搭載しています。オリジナルのアナログ・モデリング音源BDバス・ドラムのパートです。パラメータの設定により、力強いキックからリズムを支えるバスドラムまで、様々なサウンドを作成できます。CH,OHハイハットのパートです。同時に入力するとハーフオープンの音色になり、より表情豊かなハイハット・パターンを作成できます。SD/RS/LTスネアドラム/リムショット/ロータムのパートです伝統的なアナログ・ドラムマシンを元にモデリングされています。CB伝統的なカウベルのモデリングです。多彩な機能フレーズ・ジェネレータAIによる様々なフレーズの提案を行います。オーバードライブ全体のオーバードライブですパターン・チェイン64個までのパターンチェインを１つ記録することが出来ます。ACCアクセントのパートを備えており、ダイナミックなリズムを組み立てることが出来ます。フラムステップごとに、３種類の連打を設定すること出来ます。パート・ミュートパートミュートにより、手軽にパフォーマンスが行なえます。スイングテンポをスイングします仕様パターン数：8ステップ数：16電源：USBTYPE-C出力：ステレオ・ミニ・ジャック※本製品はパネルに基板を使用しており、製造の過程でスレや傷があることがあります。※ケースが付属します。Shipping:20x27x3cmゆうパケットポストShippingMass:70g関連ワードシンセサイザーCR-78TR-606TR-808TR-909volcaTeenageEngineering
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