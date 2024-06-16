ドラゴンクエストDSセット

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商品詳細
ドラゴンクエストDS4〜6、93DS7、88は未開封です。画像のように説明書やチラシに折れや汚れがあります。ドラクエ4のソフトのシールにダメージあります。写真には載ってませんがパッケージにもスレや傷あります。一般的な中古品とお考えください。バラ売り不可ご理解いただける方にお願いいたします。#ドラゴンクエスト#堀井雄二#鳥山明#すぎやまこういち
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