日建学院2級建築士設計製図試験課題対策集 令和3年度版

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商品詳細
付録の課題、解答例、解答用紙は、全てそろっています。来年度の二級建築士試験の二次試験の課題になると予想される鉄筋コンクリート造(RC造)の対策問題集です。早めの対策勉強をしたい方はご検討ください。「日建学院2級建築士設計製図試験課題対策集令和3年度版」日建学院教材研究会/日建学院教材研究会定価:￥2400#日建学院教材研究会#日建学院教材研究会#本#土木・建築／建築
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