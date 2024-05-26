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Switch ジョイコン ネオンブルー×ネオンレッド
商品番号 Y79339625998
商品名

Switch ジョイコン ネオンブルー×ネオンレッド
ブランド名 Yswirl
特別価格 税込 1,858 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ニンテンドースイッチ　ジョイコン任天堂純正品中古品です。動作品です。はめ込みの部分の汚れがありますが他はあまりキズがなく綺麗な方だと思います。中古品に理解のある方よろしくお願いします。動作問題なく快適に動きます。即購入OK値下げNG状態につきましては画像より御確認、御判断をお願いいたします。中古品ですので記載や画像以外にも記載しきれない、画像に写りきらないスレや汚れなどがある場合があります。神経質な方、完璧、購入日などにこだわりのある方はご遠慮ください。スティック、ボタンの動作など異常はありません。正常な商品です。「ジャンク品ではありません。」プチプチに包んで梱包します。任天堂ニンテンドースイッチNintendoSwitch本体Joy-conジョイコンリモコンワイヤレスコントローラーJoyconJoy-connitendoジョイコン修理
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