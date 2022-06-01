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プレイステーション2 本体 プレステ2 Ps2 本体 ソフト.メモリーカード付き
商品番号 X81204584389
商品名

プレイステーション2 本体 プレステ2 Ps2 本体 ソフト.メモリーカード付き
ブランド名 ソニー
特別価格 税込 8,316 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。SONYPlayStation2SCPH-90000プレイステーション2本体とドラクエ、FFのソフトのセットです。事前にプレステ1と2のソフト、メモリーカードの読み込みを確認しております。手持ちのソフトの読み込みはスムーズでした。本体、箱、ソフト、攻略本はイタミやスレ等がございます。通常使用の並品です。ソフト、メモリーカードはおまけ程度にお考え下さい。ゲームソフト、メモリーカードが付いておりますので商品到着後すぐに遊んで頂けます。あくまで素人検品ですので、細かい事を気にされる方、完璧を求める方、神経質な方は購入をお控え下さい。他サイトにも出品中です。除菌シートで拭いてから配送致します。よろしくお願い致します。#プレイステーション2本体#ドラクエ#Ps2#ps2#ソニー#プレステ2
http://narcologia.ru/goods/response733142.html
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