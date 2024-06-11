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【５枚セット】　ive soundwave 4.0 トレカ　特典　セット
商品番号 T46157316062
商品名

【５枚セット】　ive soundwave 4.0 トレカ　特典　セット
ブランド名 Tspare
特別価格 税込 2,799 円
在庫状況 あり

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商品詳細

iveI'veアルバム　soundwave4.0トレカ特典ガウル　ユジン　ウォニョン　レイ　リズ　イソ　セットです！⚠︎リズのみ裏面の印刷ずれがあります！全体的に印刷が下になっています！【正規品です！】偽物（韓流ショップの物）ではないです。匿名発送に変更可能です！まとめ買いで送料＆お気持ちお値下げさせて頂きます！質問などありましたらコメントよろしくお願い致します♪
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