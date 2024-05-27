【即購入OK】the GazettE ガゼット FC限定 DVD 再定義

引越しの為、8月31日まで出品致します^^theGazettE再定義STANDINGLIVETOUR14HERESYLIMITEDCOMPLETEDVDBOXFC限定で発売されたDVDです。ゲットし満足してしまい、そのまま保管していたので、中身は今回撮影の為に開けただけです。美品だと思いますが、素人保管の為その点ご了承くださいませ。定価13800円（+税）お値下げ不可でお願いいたします。



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