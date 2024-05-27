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『鬼滅の刃「全集中展」無限列車編・遊郭編 』図録
商品番号 X40226311767
商品名

『鬼滅の刃「全集中展」無限列車編・遊郭編 』図録
ブランド名 Xspare
特別価格 税込 2,772 円
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商品詳細

鬼滅の刃全集中展開催　事後通販にて購入しました。新品未開封です以下HPより説明です。『アニメ「鬼滅の刃」全集中展～無限列車編・遊郭編～』東京会場から兵庫会場までの展示内容を収録した図録です。付属のBlu-rayには、東京会場の様子を花江さんのナレーションと共に振り返る映像をはじめ、「猗窩座との戦い」「メインシアター」のコーナーで上映されていた映像、音声ガイドの音源を収録。■仕様・サイズ：A4・ページ数：92ページ予定・付属：Blu-ray、三方背ケース入り
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