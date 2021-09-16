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凝縮系物理学の基本概念
商品番号 A73936949517
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凝縮系物理学の基本概念
ブランド名 Aspare
特別価格 税込 1,710 円
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商品詳細

凝縮系物理学の基本概念アンダーソン著松原武生訳吉岡書店1987年第2刷発行小口に経年劣化が見られますが、中は書き込み等無くきれいな状態です。値下げは考えておりません。
http://narcologia.ru/goods/organization358062.html
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