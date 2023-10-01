《新品未開封》ニンテンドースイッチライト 本体 ブルー Nintendo

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商品詳細
10/1に購入した物になります。間違った色を購入したのですが、買ったお店が遠すぎて返品、交換できない為出品する事にしました。●ニンテンドースイッチライト本体(ブルー)購入日:2023.10.01★店舗印あります。●新品未開封。●発送方法、らくらくメルカリ便緩衝材等で保護をして発送致します。外箱の擦れ等、初期傷があるかもしれませんので完璧をお求めの方はご購入をお控えください。
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http://narcologia.ru/goods/reproduce432355.html
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