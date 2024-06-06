ファミコン　ドラゴンクエスト

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商品詳細
FCソフト ドラゴンクエスト 箱説 の出品になります。中古品・画像の物が全てになります。箱説付き初期動作確認済みタイトル画面から2、3分程度の確認です。状態箱は多少凹み・スレ・キズ・ツブレ・ヤブレ等あります。画像のように、2、3ミリのヤブレ・スレキズあります。耳は四つあります。ソフトは比較的キレイです。説明書は多少使用感・スレ等あります。画像にてご判断をお願いします。セーブ電池のある物は電池残量等はわかりません。出来なくなる可能性ありの前提で、ご了承頂けた上でお願い致します。中古の為、もし起動しにくい等ありました場合は基盤部分を拭く・抜き差しを再度行う・息を吹きかけるなどにて対応して下さる方の入札お願い致します。自宅保管の中古品になりますので、ご理解・ご納得して頂ける方・あまり細かい事を気にしない方にお願い致します。よろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/Lincoln340802.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming505692.html
http://narcologia.ru/goods/procurement790633.html
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