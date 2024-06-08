真田広之写真集　L'homme　ロォム

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商品詳細
★真田広之写真集 L'homme★写真4枚ご確認下さい。★ほぼ見ていません。ビニールに包み、大切に保管してきたつもりです。★自宅保管品ですので、とても細かく色々と気になる方、神経質な方は、予めご遠慮下さい。★家族に喫煙者はいません。ペットも飼っておりません。★クッション材に包んでの発送予定です。★「発送までの日数」より、なるべく早く発送するようにしています。「L'homme:真田広之写真集」英隆定価:￥3800#英隆#英_隆#本#生活／諸芸・娯楽
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