ポケットモンスター　ホワイト　北米版　海外版

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中々レアな当時物の北米版ホワイト正規品です。ケース、説明書類等すべてある完品です。日本の3DSで動作確認済みです。国際孵化目当てで購入し、使い終わったので出品いたします。返品には対応致しかねますので、ご了承の上でご購入下さい。#ポケモン#ゲーム#RPG#NintendoDS#Nintendo_DS#DS