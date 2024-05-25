Gate/彼の地にて、斯く戦えり [Blu-ray] [Import]

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商品詳細
説明北米輸入版【GATE ゲート 自衛隊彼の地にて、斯く戦えり】全24話収録。BDプレイヤーの地域設定が日本だと「再生不可」になりますので設定で「日本以外」にして下さい。言語:英語,日本語字幕:英語リージョンコード:リージョンA【正規品】※値引き不可
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