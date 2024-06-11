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商品詳細
CASIOCTK-660Lカシオ計算機光ナビゲーションキーボードあまり使用せず保管していたものです。目立った傷や汚れも無く.鍵盤も全て音が鳴る事を確認しています。６１個の光る鍵盤で弾くことができ、レッスン曲が１２０曲内蔵されていて伴奏だけでも楽しめます。サイズ（約）幅 96cm奥行 39cm高さ 14cm付属品...AC電源アダプター（正規品ではありません）
http://narcologia.ru/goods/providence253794.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate109577.html
http://narcologia.ru/goods/Stanford479473.html
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