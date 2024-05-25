PS4 プレステ4 本体 500GB 2200A ホワイト

SONYPlayStation4になります。型番PlayStation4CUH-2200A500GBホワイト・購入してから3回ほどプレイしました。・エラー履歴、分解歴等も一切ありません。・全ての動作確認済みです。【商品状態】◾︎本体、コントローラー共に使用に伴う多少の小傷がありますが、比較的綺麗な状態です。・コントローラーは動作良好です。・初期化済みで直ぐに使うことが出来ます。◾︎出品時に清掃済みです。・アルコール除菌シートで隅々まで綺麗にしていますので、届いてすぐに使って頂けます【内容物】・外箱・本体・純正コントローラー・電源ケーブル・モノラルヘッドセット・HDMIケーブル・USBケーブル・取り扱い説明書(未使用)◾︎専用コード類を全て付属しておりますので、ソフトを買えばすぐに遊べる状態になっています。



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