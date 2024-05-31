BTS 2017年サマパケ

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商品詳細
扇風機に若干の汚れがございます。電池はついてません。写真に載っているものが全てです。購入後一度も再生しておりませんので、再生確認をご希望の方はご購入前にお申し付けくださいませ。発送の際は、防水補強して発送させて頂きます。購入から数年経っており、素人保管のため完璧な美品をお求めの方はご遠慮ください。即購入可◎BTSバンタンRMナムナムジュンJINジンソクジンSUGAシュガユンギJ-HOPEホビホソクJIMINジミンVテヒョンテテJUNGKOOKジョングク公式
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