ダイヤのA 直筆サイン入りポスター　沢村栄純　逢坂良太　御幸一也　櫻井孝宏

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即購入可お手数お掛けしますがプロフのご確認お願い致します売り切りたい為お値下げ可能です。（大幅なお値下げはお断りする場合あります。）中古ショップにて購入しました。何名かに当たるサイン入りポスターです。購入時からポスター用の袋に入っており、何度か広げております。人の手に渡っている為気になる方はご遠慮下さい。ダンボールに入れて発送します。