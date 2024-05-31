作品集「天目 - 古稀記念 木村盛康展」2005年 なんば高島屋

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「天目-古稀記念木村盛康展」2005年なんば高島屋◆◆詳細◆◆現代における耀変天目茶碗の第一人者木村盛康氏の天目アンドロメダ茶盌天目宙茶碗など作品70点掲載。2005年2月9日～2月15日・大阪難波高島屋にて開催した展覧会の際、制作された作品集。会期が一週間と短く大変稀少な図録だと思います。師は兄の陶芸家木村盛和氏◆◆仕様◆◆陶芸天目茶碗図録写真集作品集ハードカバー21.9x20.7x1.4cm78ページ◆◆状態◆◆表紙に経年による薄スレ・薄ヨゴレが若干ございますページ良好#本#天目茶碗#木村盛康#陶磁#美術