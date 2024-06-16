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LUN8 ルネイト トレカ ウノ チウノ スミン イベント 当選ポカ
商品番号 G34110799524
商品名

LUN8 ルネイト トレカ ウノ チウノ スミン イベント 当選ポカ
ブランド名 Gspare
特別価格 税込 3,999 円
在庫状況 あり

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商品詳細

即購入⭕️値下げ交渉不可⭐️匿名発送⭐️LUN8ルネイトウノトレカ1stMiniAlbum\u003cCONTINUE?\u003ewildheartスミンイベントにて当選したトレカですので、出回りが少ないと思います。スリーブ+厚紙補強+防水対策硬質ケース+50円海外製品の為、細かいスレや傷などがある可能性があります。神経質な方はご購入をご遠慮ください。
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