NBA本5冊セット☆島本和彦のNBA雑学バイブル、NBA解体新書、他3冊

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NBAファン必携の本5冊。セットでの販売です。バラ売りやお値下げは致しかねますので、予めご了承ください。八村塁選手や渡邊雄太選手の活躍でNBAに興味を持った方、過去のNBA選手について知りたい方や、90年代のバスケットボールがお好きな方、いかがでしょうか？☆「島本和彦のDidYouknow?NBA雑学バイブル」(写真2～4枚目)1997年発行スペシャル対談井上雄彦VS島本和彦カバーもスラムダンクの井上雄彦さんのイラストです。☆「NBA解体新書」梅田香子著(写真5、6枚目)1997年発行カバーイラスト井上雄彦☆「マイケル・ジョーダン伝説」梅田香子著(写真7、8枚目)1996年発行☆「NBAスーパースター大事典」北舘洋一郎著(写真9枚目)1995年発行イラストレーション・カトリーヌあやこ☆NBAを知り尽くすスーパーバスケットボール(写真10枚目)1998年発行全て発売当時に購入した本で、長期自宅保管していた本です。読むのに支障はありませんが、ページのシミや汚れ、帯の破れ、キズ、折れ、角のスレ、その他の経年劣化が有ります。各々のダメージについて気になる場合はお問い合わせください。商品の状態についてご納得の上、ご検討ください。古い本ですので、神経質な方や、完璧なものをお求めの方はご遠慮ください。猫を飼っています。アレルギーの方や気になる方はご遠慮ください。喫煙者はいません。よろしければプロフをご一読くださいますよう、お願いいたします。商品について気になる点がございましたら、お問い合わせください他にもNBA関連の商品を出品しております。↓↓こちらも合わせてご覧下さい。#ハルノナゴリ出品一覧_NBA#NBA#井上雄彦#島本和彦#北舘洋一郎#バスケットボール#レイカーズ#シカゴブルズ#ニックス#マイケルジョーダン#デニスロッドマン#スコッティピッペン#マジックジョンソン#カリームアブドゥルジャバー#チャールズバークレー#パトリックユーイング#ペニーハーダウェイ#シャキールオニール#コービーブライアント#chicagobulls#jordan#nba