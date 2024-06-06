24-TWENTY FOUR- コレクターズBOX 1〈初回限定生産〉他

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商品詳細
「24-TWENTYFOUR-DVDコレクターズBOX1〈初回限定生産・6枚組〉」定価:￥9800「24-DVDコレクターズBOX2〈初回限定生産・6枚組〉」定価:¥12000「24-DVDコレクターズBOX・シーズンⅡ.13枚組」定価:¥19800「24-DVDコレクターズBOX・シーズンⅢ13枚組」定価:¥24000・シーズンⅢ.収納ケースの片側と帯封に色褪せが、あります。(6枚目と7枚目に記載)#キーファー・サザーランド#レスリー・ホープ#スティーヴン・ホプキンス#CD・DVD・宅急便(100)サイズで発送---------------------#777のDVD コレクション整理での出品で、これ以上の値下げはいたしかねます。 また自宅保管していた物ですので、中古品につき御理解ある方のご購入をお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/diamond854658.html
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