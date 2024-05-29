nct ペンライト 新品未使用

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商品詳細
NCT公式ペンライト正規品OFFICIALLIGHTSTICK草鈍器点灯確認のみのために開封し、使用しましたが、それ以外は未使用です。・電池は付きません。・袋、説明書付き外箱（ケース）には擦れがあります。※海外製品のため初期のスレや小さなキズ等はご了承ください。※素人検品\u0026海外製品をご理解のある方のみご購入下さい。※気になることがあればご購入前にお問い合わせをお願いします。※神経質な方はご購入をお控え下さい。※プチプチに梱包して、発送致します。
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