【未開封CD】Merry Go Round メリーゴーランド/　\

========================✨ご覧いただき有難うございます。✨他にも出品しているのでご覧いただけると嬉しいです！#ミィが出品している全商品はこちら#ミィが出品しているCD一覧はこちら========================◆未開封CDです。「MerryGoRoundメリーゴーランド/ \"S\"」発売 1996年8月28日購入時定価 税込2300円◆収録曲1メリーさん2禁じられた遊び3実験体4ラ・リ・ル・レ・ロ5Yellow6桜の満開の木の下で7毒蟲◆状態色褪せ、破れ、汚れなどなく非常に綺麗です。◆長期自宅保管品1990年代当時に購入したCDです。素人の長期自宅保管品をご理解いただける方のご購入をお待ちしております。多少の傷汚れの見落としがありましたらご容赦下さい。アルコール消毒をして発送致します。写真をよくご確認の上ご検討ください。◆お値下げ交渉はご遠慮下さい。#CD・DVDMerryGoRound-S-APCA-166CD,Mini-AlbumJapan28Aug,1996RockSealed12800



駿河屋 -<中古>Merry Go Round / “S”(廃盤)（邦楽）



S”-[初回限定盤]／Merry Go Round｜原価マーケット



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