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洋書◆ドールハウスの家具の作り方 本 人形 家
商品番号 Y54793581045
商品名

洋書◆ドールハウスの家具の作り方 本 人形 家
ブランド名 Ysmall
特別価格 税込 2,145 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■発行年1995年■言語英語■ページ数／厚さ96ページ／厚さ約1.3cm■装丁／サイズハードカバー／（約：縦22.8cm×横30.8cm)■状態について中古本となります。若干のカバーの擦れがありますが、ページの破れや書き込みなく綺麗な状態です。
http://narcologia.ru/goods/contemplate598877.html
http://narcologia.ru/goods/enquire315789.html
http://narcologia.ru/goods/financier681360.html
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