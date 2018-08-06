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0923 東洋医学講座　1.3.6.8.18.2.15.17巻　一部難あり
商品番号 O72137793927
商品名

0923 東洋医学講座　1.3.6.8.18.2.15.17巻　一部難あり
ブランド名 Osmall
特別価格 税込 5,490 円
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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。こちらは東洋医学講座小林三剛1.3.6.8.10.2.15.178冊セットとなります。中古本となります。新品ではありません。通読に問題ない程度の傷や焼けがあります。1巻の表裏表紙に記名及び本文に書き込み2巻の内張り剥がれ、書き込み15巻に書き込みがあるため、難アリとさせて頂きます。発送は防水ビニール、クラフト紙で梱包させて頂きます。段ボールをご希望の場合は再利用段ボールを加工、若しくは巻き段ボールでの対応となります。喫煙者、ペットおりません。値下げ交渉大歓迎します。ご希望の方は「具体的な」金額をご提示ください。それ以外はお気持ち程度の値下げとします。長々とお読み頂きありがとうございました。0923-4-30000-264-0520-73-21-264
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