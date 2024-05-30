ニンテンドー 3DS ミスティピンク

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商品詳細
Nintendoニンテンドー3DSミスティピンク写真5枚目のように上部に1箇所傷と底面に少し擦り傷がありますが、それ以外は非常に綺麗です。内側に保護シールが付いています。タッチペンと充電器が付属します。動作確認済みです。状態については写真にてご確認の上、追加希望などあればお応えします。その他ご不明点などございましたらお気軽にご質問ください。color:PINKゲーム機本体種類:3DSポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#任天堂#Nintendo
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