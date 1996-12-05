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「最新徒手医学:痛みの診察法」DvořákJirí/DvořákVáclav/武者芳朗いくつか傷などが有ります。写真で確認して下さい。読む分には問題有りません。素人保管になります。気になる方はご遠慮下さい。《内容》 徒手医学は欧米において医師や痛みの医療に専念する医療従事者によって支持され臨床に応用されてきたが、触診的・経験的な徒手医学・医療を科学的に理論付けようとまとめたものである。図版のカラー印刷によりわかりやすくなっている目次１ 脊椎の生体力学と機能的検査法２ 関節と筋肉の神経生理学３ 根性疼痛と脊椎症性（非根性） 疼痛症候との鑑別診断と定義４ 触診の一般的原則５ 脊椎の機能的検査６ 整形外科的検査７ 刺激過敏部位８ 各筋の検査法９ 放射線診断学１０ 徒手医学における心理学的側面出版社名：新興医学出版社発行年月日：1996/12/05判型：B5ページ数：356ページ写真に徒手を行う方向などを矢印などで丁寧に解説、図で補助したり分かりやすく書かれてます。#DvořákJirí#Dvořák_Jirí#DvořákVáclav#Dvořák_Václav#武者芳朗#武者_芳朗#徒手検査#診察#本#自然／医療・薬学・健康