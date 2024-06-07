ヨルシカ　カバー　未読本　セット

ヨルシカ コラボカバー6点セットです。風の又三郎老人と海地の糧ブレーメンの音楽師幸福な王子萩原朔太郎詩集未読本です。カバーのみではなく、本も付いております。セットのみでお願いします。防水し、ネコポス専用BOXにお入れして発送いたします。即購入歓迎です。



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