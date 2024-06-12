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【SALE中】New ニンテンドー2DS LL ピカチュウエディション
商品番号 V51909837771
商品名

【SALE中】New ニンテンドー2DS LL ピカチュウエディション
ブランド名 ニンテンドー
特別価格 税込 17,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

人気モデルの「Newニンテンドー2DSLLピカチュウエディション」です。付属品は充電器のみです。外箱にいれて発送します。使用済み中古品のため細かな傷や汚れなどがきになる方はご遠慮ください。動作確認のため発送直前に本体の初期化をします。
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