中国古美術☆龍泉集芳2冊揃☆昭和51年☆精装版☆重要中国瓷器美術品図録繭山龍泉堂



中国古美術☆龍泉集芳2冊揃☆昭和51年☆精装版☆重要中国瓷器美術品 ...



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中国古美術☆龍泉集芳2冊揃☆昭和51年☆精装版☆重要中国瓷器美術品図録☆繭山龍泉堂☆和本唐本元青花明染付清官瓷銅器絵画骨董中国★タイトル★中国古美術☆龍泉集芳2冊揃☆昭和51年☆精装版☆重要中国瓷器美術品図録☆和本唐本元青花明染付清官瓷銅器絵画骨董中国★出版社★繭山龍泉堂★編者★繭山順吉★発行年★昭和51年★状態★経年のシミあり表紙汚れ等あり非売品のため大変貴重な品となります。古い物であり汚れや傷、折れなどもみられます。ご理解の上ご購入ください。購入後の返品交換、苦情等はご遠慮ください。気になることなどは事前に質問をお願いします。返信が遅れる場合がありますが必ずさせていただきますのでお待ち下さい。★注意事項★返品不可ですので、商品の状態を写真で確認の上ご購入ください。骨董品古書