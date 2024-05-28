ATEEZ ジョンホ 直筆サイン入りアルバム

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ATEEZエイティーズアチズTREASUREEP.3:OneToAllWAVEver.JONGHOジョンホ2019年の夏にヴィーナスフォートでありましたリリイベにてジョンホ本人からサインを頂いたものです。以降はずっと暗所にて保管しておりました。抜け無し、全部揃っています。・CD(再生確認無し)・ブックレット・ポストカード・ポスター・ステッカーおまけでWAVEver.のトレカ3種お付け致します。ケース表面や角に細かなキズや凹みがあります。(写真3枚目参照)中古品となりますので、ご理解の上ご検討の方宜しくお願い致します。神経質な方はご遠慮ください。